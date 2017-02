Drie wedstrijden in de Europa League werden woensdag al gespeeld, met o.a. Manchester United

Normaalgezien is de Europa League vaste kost op donderdag, maar enkele wedstrijden werden uitzonderlijk woensdag al gespeeld. Hier ziet u het overzicht van die drie matchen.

Deze paar wedstrijden werden verlegd om botsingen met de supporters van nabijgelegen clubs te vermijden. Bijvoorbeeld in St-Etienne wilden ze niet op dezelfde avond spelen als Olympique Lyon, dat slechts enkele kilometers verder ligt.

Manchester United was tegen Saint-Etienne al zo goed als zeker van kwalificatie door de hattrick van Zlatan Ibrahimovic in de heenmatch (3-0). The Mancunians moesten niet al te veel moeite doen om ook in Frankrijk een overwinning te boeken. Mkhitaryan maakte het enige doelpunt na een dik kwartier maar moest even later wel geblesseerd naar de kant. Op het uur pakte centrale verdediger Bailly nog een tweede gele kaart, maar zijn ploeg kwam niet meer in de problemen. Fellaini speelde de volle 90 minuten.

Bekijk ook het interview met Maroune Fellaini na afloop:

Marouane Fellaini on a job well done for #MUFC against Saint-Etienne. #MUTV pic.twitter.com/75q96G863f — Manchester United (@ManUtd) 22 februari 2017

Fenerbahce-Krasnodar en Schalke-PAOK werden allebei 1-1 gelijk, Krasnodar en Schalke zijn de ploegen die doorgaan naar de volgende ronde.

Overzicht van de terugmatchen van de zestiende finales in de Europa League:

