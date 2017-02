Romelu Lukaku geeft een subtiele hint over zijn toekomst

Foto: © Photonews

Romelu Lukaku is tot nader order nog steeds een speler van Everton. De kans is evenwel groot dat daar binnenkort verandering in komt. De Rode Duivel droomt van een stap hogerop, en dat is wel duidelijk.

Lukaku maakte er nooit een geheim van dat hij het allerhoogste wil bereiken. De voormalige aanvaller van Anderlecht en Chelsea is een vaste waarde bij zijn huidige club Everton. Lukaku scoort er aan de lopende band, maar speelt met The Toffees niet mee om de (grote) prijzen.

Titels veroveren, een woordje meespreken in de Champions League en noem maar op. Dat is waar het écht om gaat. En dat weet Lukaku ook. Dinsdagavond zat onze landgenoot naar de Champions Leaguewedstrijd tussen Manchester City en AS Monaco te kijken en ook Lukaku kon niet anders dan watertanden...

Champions League

"In de Champions League bouw je reputaties op. Wat een competitie, wat een wedstrijd", tweette Lukaku. Een subtiele hint naar het feit dat de spits dolgraag zelf weer wil deelnemen aan het kampioenenbal.

UCL is where reputations are build... what a competition

What a game 😊🔥 — R.Lukaku Bolingoli10 (@RomeluLukaku9) 21 februari 2017