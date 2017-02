Staat dit enorm obstakel toptransfer van Tielemans in de weg?

Foto: © photonews

De kans is reëel dat Youri Tielemans 'zijn' RSC Anderlecht verlaat. De nog steeds maar 19-jarige middenvelder is bezig aan een topseizoen en het lijkt wel alsof de interesse iedere dag toeneemt.

Eén van de clubs die op Tielemans aast, is Atlético Madrid. De Spaanse topclub ziet in onze landgenoot de ideale aanvulling voor het middenveld van trainer Diego Simeone. Al staat er mogelijk een enorm obstakel in de weg van de toptransfer…

Transferverbod

Zo legde de FIFA Atlético Madrid namelijk een transferverbod op voor het kalenderjaar 2017 omdat de club in het verleden minderjarige voetballers te vroeger onder contract legde. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Toch maken ze zich bij Atlético weinig zorgen over dat transferverbod. Het vecht het verbod aan bij het Arbitragehof voor de Sport (CAS) en in mei zal er meer duidelijkheid zijn. Stadsgenoot Real Madrid werd om dezelfde reden gestraft, maar kwam weg met een transferverbod in de meest recente mercato. Toch maar opletten, Atlético...