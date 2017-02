Wel, dat is ambitieus: "We moeten niet onderdoen voor Anderlecht en Club Brugge"

Club Brugge en RSC Anderlecht gaan momenteel nek aan nek in de Jupiler Pro League. Beide ploegen tellen 55 punten en zijn dan ook dé titelfavorieten bij uitstek. Achter het tweetal volgen nog een pak ploegen die strijden voor een plek in play-off 1.

KRC Genk is één van die ploegen. De Limburgers spelen bij vlagen fantastisch voetbal, maar staan momenteel zevende. Een plaats die geen recht geeft op een deelname aan play-off 1.

“Naast die tien topwedstrijden grijpen zou een harde klap zijn, maar zover is het nog niet”, zegt Sander Berge in Het Laatste Nieuws. “We moeten niet onderdoen voor Anderlecht en Club Brugge. Wij willen tegen iedereen onze wil opdringen, ik zie niet in waarom we tegen Anderlecht en Brugge niet dominant zou kunnen zijn.”