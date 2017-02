Breekt Tielemans straks record? Net erop of net eronder

Hoeveel goals maakt de gemiddelde middenvelder per seizoen in België? Het ligt tussen de vier en de vijf. Om maar even te kaderen dat wat Youri Tielemans aan het doen is, bijzonder straf is. En hij heeft er nog acht nodig om het record van een Belgisch icoon voorbij te steken.

Het was de onlangs overleden Swat Vander Elst die als middenvelder bij Anderlecht ooit 18 keer de weg naar doel vond. Nu was Swat wel meer aanvaller dan middenvelder, maar op dat moment stond hij iets achteruit. Tielemans zit in de competitie al aan 11 goals, eentje om de 196 minuten. Als hij die lijn doortrekt, gaat hij net te kort komen.

Er zijn immers nog 13 matchen te gaan in de competitie, wat betekent dat Tielemans aan dit gemiddelde nog zes keer gaat scoren. Statistieken zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar het is gewoon een indicatie.

Wisselwerking met Dendoncker

Alle competities tesamen zit hij trouwens al aan 16 goals en 9 assists, wat nu al zijn beste seizoen ooit betekent. En bij zijn entourage hebben ze daar een verklaring voor. "Hij is enorm volwassen en het is normaal dat een tiener nog elk seizoen progressie maakt. Je ziet gewoon dat hij meer en meer constant wordt."

En nog iets: "De wisselwerking met Leander Dendoncker is geweldig", aldus de begeleider van de twee, Peter Smeets. "Youri weet dat hij zich weinig moet aantrekken van wat er achter hem gebeurt als hij gaat, want Leander zal er staan. En omgekeerd, want die twee voelen elkaar perfect aan."