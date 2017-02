Weiler pakt het net aan zoals in de heenmatch: "In Rusland zal goed verdedigen opnieuw de basis zijn"

Anderlecht staat voor de moeilijke opdracht om een resultaat neer te zetten in Rusland tegen Zenit. In de heenmatch kon het wel 2-0 winnen met een rotatieploeg, en dat is coach Rene Weiler opnieuw van plan.

Een goede verdediging zal de sleutel zijn, zei Rene Weiler in Het Nieuwsblad. "Hier in Rusland zal goed verdedigen opnieuw de basis zijn. Maar ik wil ook wel wat creëren, want we hebben veel spelers die kunnen scoren. Tegenwoordig zijn er echt wel meer teams die winnen zonder de bal constant op te eisen," oordeelt hij.

Luka Peruzovic gaat daar vol in mee. "In mijn tijd vond ik het resultaat ook al het belangrijkste. Je speelt toch vooral om te winnen en niet om 90 minuten plezier te hebben. Weiler heeft gelijk", besloot de ex-trainer van Anderlecht.