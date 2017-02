Vorig jaar nog kampioenenmaker, nu op de keien

Foto: © Photonews

Het kan snel verkeren in de carrière van een trainer. Dat weten ze in de Jupiler Pro League maar al te goed. Maar ook in Engeland sneuvelen coaches steeds sneller.

Zo is Claudio Ranieri donderdagavond ontslagen door Leicester City. De nederlaag in de Champions League op woensdagavond is hem dus fataal geworden.

Vorig jaar maakte de succestrainer zijn ploeg nog erg verrassend landskampioen, dit seizoen ging het veel minder met het team. In de CL raakten ze nog naar de Europese lente met onder meer twee zeges tegen Club Brugge, maar in de competitie moet de club strijden tegen degradatie.

"Het was een erg moeilijke beslissing die we moesten nemen, maar we hebben besloten om ons te scheiden van Ranieri", klinkt het in een statement op de webstek van de Engelse club. Assistenten Shakespeare en Stowell nemen het voorlopig over.