Historische match, stunt in de maak, maar... "Dat primeert niet"

AA Gent staat voor een historische wedstrijd vanavond op Wembley. Nog nooit speelde de club een wedstrijd die vooraf zoveel internationale belangstelling kreeg en die straks door een paar miljoen mensen vol interesse gevolgd zal worden. En toch... De focus ligt elders...

De vraag was wat Vanhaezebrouck zou kiezen: doorstoten tegen Tottenham of play-off 1 spelen. Het antwoord kwam razendsnel, zelfs zonder enige vorm van nadenken. "Play-off 1! Dat is veel belangrijker voor de club dan die match tegen Tottenham. Kijk, in het ene geval heb je tegen Tottenham gewonnen - en so what? De play-offs hebben we veel meer nodig!"

Vanhaezebrouck zag er wel een groot voordeel in dat zijn ploeg al eens kon oefenen op het veld van Wembley. Zou dat dan echt een verschil uitmaken? "Kijk, ik ben 'a normal guy'. Ze hebben hier trouwens al 'a normal one' in Engeland. Waarom zou ik niet trainen op het veld als het mogelijk is?"