Geniale ingeving van Weiler krijgt lof: "Oh neen ... wacht! Held!"

Foto: © photonews

Anderlecht had het werkelijk bijzonder lastig in en tegen Zenit Sint-Petersburg, maar door een doelpunt in de absolute slotfase ging het wél door naar de volgende ronde. Met dank ook aan een gouden wissel.

Vele fans van Anderlecht zagen de bui al hangen toen paars-wit 3-0 achterstond en vervolgens Bram Nuytinck moest komen invallen ... als aanvaller. Maar zie: het bleek een geniale ingeving van coach Weiler, want de centrale verdediger zorgde met een assist voor de levensbelangrijke 3-1.

En dus was iedereen op de sociale media vol lof voor de geniale ingeving van Weiler én voor gelegenheidsspits Nuytink zelf naturlijk. "Wat een held", klonk het meermaals. Een bloemlezing van de leukste tweets naar aanleiding van de match in de Europa League van donderdagavond.

Weiler est un génie Thelin est un héro Anderlecht est le plus grand club de Belgique #zenand #400 — Gi2les (@Gi2les) 23 februari 2017

Mais quel coaching de Weiler en faisant monter Nuytinck à ce poste là.

Mais c'est une illumination !!!#RSCA #UEL #COYM #ZENAND pic.twitter.com/d08RjwCJoL — Footmania (@footmaniateam) 23 februari 2017

J'ai enfin compris ce qui clochait avec Nuytinckx depuis tant d'années. En fait, c'est un attaquant. #ZENAND — Mathieu Legrand (@Mathieu___L) 23 februari 2017