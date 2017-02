Veel wissels verwacht bij Anderlecht: "Ik heb vertrouwen in iedereen"

Foto: © photonews

Anderlecht trekt met een bonus van maar liefst twee doelpunten naar Zenit Sint-Petersburg. Het kan dus afwachtend voetballen, precies wat René Weiler ook van plan lijkt.

"Maar het zou gevaarlijk zijn om alleen te verdedigen", gaf René Weiler op de persconferentie voor de laatste training in Sint-Petersburg aan. "Het moet daarom een doelstelling zijn om ook offensief weerwerk te bieden", kon Het Laatste Nieuws optekenen.

Kansen op de counter

"Die 2-0 is een gevaarlijk resultaat, maar als we scoren, zou dat heel wat kunnen vergemakkelijken. Ik ben ervan overtuigd dat we kansen zullen krijgen, misschien wel op de counter, dat kan een wapen zijn." Tegen Sint-Petersburg heeft Anderlecht er ervaring mee.

"Vorige week heeft dat goed gewerkt." Hij zal wellicht opnieuw heel wat wissels doorvoeren. "Ik heb vertrouwen in iedereen in mijn selectie. Net daarom is het mogelijk om veel te wisselen", besloot de Zwitser.