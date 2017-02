Coach van Astra wijst naar scheidsrechter: "Mijn spelers hadden schrik"

Racing Genk had aan een 1-0 thuiszege tegen Astra Giurgiu genoeg om zich te plaatsen voor de 1/8ste finales van de Europa League. De coach van de Roemenen was achteraf nog altijd niet te spreken over de keuze van de scheidsrechter.

"Ik zeg het al twee dagen: ik vind het niet normaal dat de UEFA een Nederlandse scheidsrechter aangeduid heeft terwijl de coach van Genk ook Nederlander is", zei Sumudica donderdag nog maar eens aan Sporza. "Mijn spelers hadden schrik, want hij deelde snel gele kaarten uit."

"Ik zou graag nog eens Europees tegen Genk spelen, maar dan met een Moldavische scheidsrechter. Pas dan zullen ze beseffen wat ik bedoel", ging de trainer verder. "Al wil ik dat niet als excuus aanhalen. We hebben het in de heenwedstrijd in Giurgiu laten liggen." Vorige week eindigde de heenwedstrijd in Roemenië op 2-2.