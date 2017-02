Officieel: Coosemans tekent bij in Mechelen

KV Mechelen heeft vrijdag bekendgemaakt dat Colin Coosemans langer bij de club blijft. De keeper heeft bijgetekend tot medio 2020.

De 24-jarige keeper speelt sinds het seizoen 2015-16 in de Mechelse kleuren, en is uitgegroeid tot één van de sterkhouders. "Ik ben zeer gelukkig bij KV Mechelen. De ploeg draait vlotjes mee bovenaan en ik ben dan ook blij dat ik er deel van kan uitmaken. Ik wil ook mijn ploegmaats bedanken, want het is dankzij hun sterke prestaties dat ik mijn contract kan verlengen. En natuurlijk ook de staf, het bestuur en de supporters, kortom, de hele KV-familie, voor de steun."

En play-off I?

Mechelen heeft een mogelijke plaats in play-off I nu in eigen handen. "Ik zou zeker eens met Malinwa Play-Off I willen spelen. We zijn nu al dichtbij dat doel, ook al was dat dit seizoen nog niet gepland. We zitten in een momentum waarbij we moeilijke wedstrijden kunnen winnen."

"De echte druk ligt bij de grote ploegen. We gaan er alleszins alles aan doen om punten te pakken, maar aan onze succesformule gaan we niet tornen. We mogen niet vergeten van waar we komen. We moeten altijd nederig blijven, zelfs al zaten we nu al in Play-Off I," besluit de doelman.