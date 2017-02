Schotland zal zich als echte profs voorbereiden op EK!

Foto: © photonews

De Schotse voetbalbond heeft geweldig nieuws voor de speelsters die op het EK 2017 zullen uitkomen voor hun land. Ze zullen zich als echte profs kunnen voorbereiden op het toernooi.

In samenwerking met de werkgevers en studievoorzieningen van de speelsters is er door de Schotse voetbalbond een systeem uitgewerkt, waarbij de speelsters zich als volledige profs zullen kunnen voorbereiden op het EK 2017 in Nederland.

Sportscotland (via de nationale loterij), SSE en de 'Scottish Football Partnership' zullen daarvoor samenleggen. Het systeem zal door ongeveer de helft van de groep gebruikt kunnen worden.

Een nieuwe mooie stap in de goede richting? Schotland zit op het EK in groep D, samen met Engeland, Spanje en Portugal en wil het beste maken van zijn debuut.