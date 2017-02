Prachtig bedankje van Tottenham aan Gent: "De samenwerking met uw club was het hoogtepunt van ons avontuur in Europa"

AA Gent deed gisteren wat weinigen op voorhand voorspeld hadden: Tottenham uit de Europa League kegelen. De Londenaars waren danig onder de indruk van de Gentse invasie, en stuurden daarop een mail om iedereen te bedanken voor de mooie ervaring.

Dirk Piens, directeur Veiligheid en Organisatie bij Gent kreeg vanochtend een e-mail van zijn tegenhanger bij Tottenham, Sue Tillings. Daarin stonden alleen maar lieve woordjes voor de Gentse fans, stewards en de ervaring in zijn geheel.

“De samenwerking met uw club was het hoogtepunt van ons avontuur in Europa. Het was een plezier jullie te leren kennen en jullie prachtig stadion te bezoeken,” klinkt het. “Bedank alstublieft iedereen met wie we in contact kwamen, en zeker jullie stewards want zij waren fantastisch gisterenavond, net zoals jullie fans natuurlijk. De politie zei dat het de beste fans waren waar ze ooit al mee in contact kwamen." Een groot compliment van een ploeg die fans uit de Premier League gewoon is. "Veel succes aan jullie allemaal. Ik hoop om in de toekomst weer samen met jullie te kunnen werken,” besluit Tillings. De volledige mail kan u lezen op de website van AA Gent.