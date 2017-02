Ongezien: 3 Belgische ploegen bij de laatste 16 ... De tegenstanders op een rijtje

Anderlecht, Gent én Genk bij de laatste 16 in de Europa League. Samen met 13 andere ploegen komen ze vrijdagmiddag in de trommels. Op welke loting droomt u?

Vrijdagmiddag gaan in Nyon zestien ploegen de trommels in, met daarbij dus drie Belgische teams. Geen enkel land doet beter in de Europa League, een sterke prestatie dus zonder meer.

Voor deze ronde zijn er geen geleide lotingen meer, dus iedereen kan in principe tegen iedereen uitkomen. Mogelijk dat de teams uit Oekraïne en Rusland wel opnieuw van elkaar worden gescheiden. Maar verder kan alles, de Belgische teams kunnen dus ook tegen elkaar uitkomen.

De teams die zich wisten te plaatsen zijn de volgende. Welk team zou jij het liefste loten voor jouw team? Geef in de reacties zeker weer voor welk team je zelf (het meest) supportert en voor wie je hebt gekozen. En volg deze middag de loting hier zeker live en op de voet op!

Anderlecht

AA Gent

Racing Genk

Apoel Nicosia

Manchester United

Schalke 04

AS Roma

Ajax

Krasnodar

Besiktas

Olympiakos

Rostov

Lyon

Mönchengladbach

Kopenhagen

Celta de Vigo