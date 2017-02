Ook de Tottenham-Belgen onder de indruk van het Gentse legioen: "Ze maakten er een fantastische sfeer van"

Foto: © photonews

Niet alleen AA Gent maakte donderdag indruk door Tottenham Hotspur uit de Europa League te knikkeren. Ook de aanhang van de Buffalo's gooide hoge ogen op Wembley.

Net geen 8.000 supporters zakten naar Londen af voor de honderdste Europese match van AA Gent. "Dat die allemaal tot hier kwamen...", stak Thomas Foket zijn bewondering niet weg. "Het publiek was top, alsof ze met twintigduizend waren. Dat we hen uiteindelijk de kwalificatie konden schenken, maakte deze trip extra mooi."

Felicitaties aan AA Gent en zijn supporters - Toby Alderweireld

Bij de Spurs was de ontgoocheling ondanks een puike wedstrijd groot, al was er ook lof voor de Gent-fans. "Ze maakten er samen met die van ons een fantastische sfeer van", vond Jan Vertonghen. "Het was een mooie belevenis." "Ik hoorde dat ze met bijna 10.000 waren", pikte Moussa Dembélé in. "Dan is er automatisch veel ambiance. Dat is voor iedereen prettig."

Ook Toby Alderweireld stak een pluim op de hoed van de meegereisde aanhang. "Felicitaties aan AA Gent en zijn supporters. Voor hen werd het een mooie dag, daar kunnen ze van genieten. Maar voor ons is dit zuur."