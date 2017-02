Iedereen mort om loting Genk-Gent, maar bij Genk ziet Stuivenberg de positieve punten

Racing Genk moet Europees tegen AA Gent. Veel supporters zijn daar niet al te blij mee, want ze worden een mooie verplaatsing afgenomen. Albert Stuivenberg gaat niet mee in die negativiteit.

Stuivenberg haalde de schouders op toen er hem naar gevraagd werd. "Naarmate al die ploegen uitgeschakeld worden moet je kijken wat er nog over blijft. En in dit geval is het dus Gent geworden," aldus Stuivenberg. "Je hoopt natuurlijk in een Europese competitie tegen een ploeg uit te komen uit een ander land. Dat is voor onze groep dan weer een goede leerervaring. Maar het is niet anders."

Stuivenberg houdt immers rekening met de hoeveelheid matchen. Genk speelde van iedereen in België al het meest. "Het is geen verre verplaatsing. Ook niet onbelangrijk in het schema waarin wij zitten en voor het Belgisch voetbal is het in elk geval een goede zaak, er gaat minstens één ploeg door naar de kwartfinale. Gent leverde een prima prestatie af. We kennen hun kwaliteiten, het is een heel goede ploeg met heel veel mogelijkheden."