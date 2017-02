Stuivenberg heeft tactiek om Anderlecht een hak te zetten

Foto: © photonews

Albert Stuivenberg heeft nog drie wedstrijden om play-off 1 te halen. En dat wordt geen makkelijke zaak, want zondag staat een verplaatsing naar Anderlecht op het programma. Al lijkt hij wel al een plan klaar te hebben.

Anderlecht kan waarschijnlijk niet zijn sterkste ploeg opstellen. Teodorczyk, Kara, Appiah... ze zijn er allemaal niet bij. Stuivenberg wil niet veel aanpassen aan zijn spelstijl tegen de virtuele co-leider. "Tot op heden zijn we erin geslaagd om overal ons spel te spelen, met hoge druk. Als je dat goed doet heeft elke ploeg het er moeilijk mee", meent hij op de webstek van Genk.

"We zullen zien of dat onze strategie wordt maar het is wel onze kracht. Ook Anderlecht speelt goed georganiseerd met snelle omschakeling. Daarmee werden wij in de laatste wedstrijden wel meer geconfronteerd. Maar we spelen altijd voor winst. Als achteraf blijkt dat een punt het hoogst haalbare was, moet je dat accepteren", besloot hij.