Opmerkelijk uitspraak Jankovic: "Altijd fan van KV Mechelen"

Aleksandar Jankovic maakte dit seizoen een bewogen overstap naar Standard. Hij en Yannick Ferrera ruilden van club en deden dat toch met wisselend succes. KV Mechelen staat (voorlopig) in play-off 1, voor Standard is dat mijlenver weg.

Maar toch blijft Jankovic gentleman en meer zelfs... "Het doet altijd deugd om tegen Mechelen te spelen, want ik kende er twee mooie jaren”, zei hij op zijn persconferentie. "Ik ben altijd supporter van KV Mechelen, maar zondag zal ik hun grootste tegenstander zijn."

Jankovic weet dat voor Standard play-off 1 een onmogelijke zaak wordt en hoopt dan ook dat KVM erin geraakt. "Voor mij is het ook totaal niet verrassend wat ze nu presteren. Of ze nu eindigen in play-off 1 of niet, ze mogen terugkijken op een fantastisch seizoen. Of ook ik daar een verdienste in heb? Dat weet ik niet. Er wordt daar goed gewerkt en er heerst stabiliteit."