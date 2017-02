Dit zijn volgens The Times de vier spelers die om Claudio Ranieri zijn ontslag vroegen

Foto: © Photonews

Het ontslag van Claudio Ranieri heeft voor een storm van verontwaardiging gezorgd. De meesten begrijpen er niets van, maar blijkbaar is de manager door zijn eigen spelers verraden.

Spelers als David Luiz en John Terry lieten hun onbegrip via de sociale media blijken, maar blijkbaar kon Ranieri binnen zijn eigen ploeg niet op zoveel steun rekenen. The Times weet dat er vier spelers naar het bestuur stapten na het verlies in de Champions League tegen Sevilla.

Die vier waren Jamie Vardy, Kasper Schmeichel, Wes Morgan en Marc Albringhton. Geen van de minsten dus. Ranieri bezorgde hen onverwacht nochtans een CL-titel en internationale bekendheid. Ondank is 's werelds loon.