Bayern München haalt eens lekker vooroorlogs uit

Foto: © photonews

In Duitsland kwam vandaag de top drie in actie. Bayern München, RB Leipzig en Borussia Dortmund wisten allen te winnen. Leider Bayern deed dat zelfs met een vooroorlogse score.

Slachtoffer van dienst was SV Hamburger SV. Voor de rust was de match al gespeeld. Arturo opende de score waarna Lewandowski vanop de penaltystip de 2-0 aantekende. Net voor rust sloeg de Poolse sluipschutter nogmaals toe. Tien minuten na rust maakte hij zijn hattrick vol, waarna hij zelfs al mocht gaan rusten. David Alaba, invaller Coman en Robben maakten de 8-0 zeperd compleet.

RB Leipzig won dan weer met 3-1 van 1.FC Köln. Forsberg en een own goal van Maroh bezegelden al snel het lot van de Keulenaars. Osako bracht er de spanning nog even terug in, maar tien minuten later was Wattez daar om de eindstand aan te tekenen.

Borussia Dortmund volgt al op geruime afstand van het tweetal, maar speelt nog voor een rechtstreekse Champions League-plek. Papastathopoulos opende de score en Aubameyang maakte het met 2 goals helemaal af.

