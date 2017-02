Verschrikkelijk: papa van drie overlijdt tijdens veteranenmatch

Foto: © photonews

In het ziekenhuis van Genk is vanavond Bryan Boon overleden. De man speelde zaterdagnamiddag een wedstrijd met de veteranen van Boorsem Sport, maar stuikte ineens in elkaar.

De 37-jarige Boon werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar kwam alle hulp te laat. De papa van drie jongens ging ineens tegen de grond in de wedstrijd van Boorsem Sport tegen Dilsen.

“De hulpdiensten zijn allemaal naar hier gekomen en namen hem nog mee naar het ZOL. Tevergeefs. Zijn ploegmakkers, de hele club is zwaar onder de indruk van de feiten. Wij zijn in diepe rouw”, zei secretaris Frederik Houben aan Het Nieuwsblad.

Wij bieden de familie, vrienden en ploeggenoten van Bryan onze oprechte deelneming aan.