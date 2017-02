Zet Charleroi concurrenten Genk en Gent onder druk tegen STVV?

Om 18u is er het eerste duel van zaterdag in de Jupiler League. Charleroi ontvangt STVV. Voor de Truienaars is er niet veel meer te winnen of te verliezen, maar Charleroi heeft de punten broodnodig om play-off 1 te halen.