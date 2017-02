'Felice-time' boort hoop van Gent en Genk de grond in

Charleroi moest winnen thuis tegen STVV om in de top zes te blijven. Lang zag het er naar uit dat het duel op 0-0 ging eindigen, maar dan heb je natuurlijk nog 'Felice-time'. In de laatste tien minuten is Charleroi dodelijk. Zo ook vandaag...

Sporting Charleroi moest winnen om zijn kansen op play-off 1 gaaf te houden. Maar STVV kwam zonder complexen op Mambourg voetballen, want de Truienaars waren zo goed als zeker van het behoud. Ivan Leko stuurde dan ook een aanvallend elftal de wei in, maar hield achteraan ook drie centrale pionnen in de organisatie.

De eerste helft ging goed over en weer, maar gescoord werd er niet. Zowel STVV als Charleroi hadden één goeie kans. De tweede helft moest voor meer vuurwerk zorgen, maar Charleroi kon maar geen gaatje vinden in de verdedigende gordel van de Limburgers, ondanks een heel bedrijvige Harbaoui.

Die had op minuut 65 ook de beste kans, maar hij jaagde de bal hoog over het doel van Pirard. Charleroi ging zwaar drukken, maar centraal bleef Mechele de voorzetten wegwerken. Het leek op een puntenverlies voor de nummer 6 af te stevenen... Maar ja... die slotfase, dat is Felice-time. In Charleroi en omstreken een begrip! In de slotfase scoort Charleroi quasi altijd.

En dat was ook nu het geval. Tainmont zette zijn beste actie van de avond op en zorgde voor de perfecte assist op Harbaoui. Die kon helemaal alleen niet missen en kopte de 1-0 tegen de netten. Charleroi doet een bijzonder goeie zaak.