Keert Davy Roef nog terug naar Anderlecht of niet? Goalie licht een tipje van de sluier op

Foto: © photonews

Davy Roef komt de rest van het seizoen uit voor de Spaanse eersteklasser Deportivo La Coruna, maar wat volgt nadien? De laatste maanden bij Anderlecht was de verstandhouding met coach René Weiler niet te best.

Roef ligt nog tot medio 2020 onder contract bij paars-wit, maar de vraag is of hij volgend seizoen wel in de plannen van Weiler zal passen. "Het zal afhangen of ik de trainer op andere gedachten kan brengen", vertelt Roef in Fan!. "Nu is het dus gewoon zaak progressie te maken. En dan zien we wel als ik terugkeer naar Anderlecht."

"Ik ben qua persoonlijkheid niet gemaakt om profvoetballer te zijn", vindt Roef verder van zichzelf. "Het is een wereld waarin ik niet echt thuishoor. Je hebt nogal wat voetballers die luidruchtig zijn, soms zelfs arrogant. Een dikkenek, dat ben ik helemaal niet."