Grimbergen geeft toe, buurtgemeentes niet: "Ghelamco moet nog niet triomferen"

De gemeente Grimbergen heeft afgelopen week toegegeven: de buurtweg die het Eurostadion tegenhield mag geschrapt worden. Maar in de buurtgemeentes heerst er veel onbegrip.

Grimbergen maakte een bocht van 180 graden nadat Ghelamco dreigde met een schadeclaim. Walter Vansteenkiste, burgemeester Wemmel, is er niet over te spreken. "Tot onze grote verbazing maakt de gemeente Grimbergen inderdaad een bocht van 180 graden. Ik vrees dat de Grimbergse kiezer dit zeker zal meenemen naar stembus", zegt hij in De Standaard.

Ghelamco mag achter nog meer tegenkanting verwachten. "Ghelamco moet nog niet triomferen, want we hebben nog verschillende pijlen op onze boog. Het blijft jammer dat de voetweg zou kunnen worden afgeschaft. Los van de plannen voor een nieuw stadion, moet bij geen enkel project nog rekening gehouden worden met een voetweg. We wachten de beslissing van de provincie af om dan onze eigen houding in het dossier te bepalen. We kunnen bijvoorbeeld nog steeds in beroep gaan."