De laatste troef voor The Great Old: "Maar promotie is geen absolute noodzaak"

Antwerp speelt morgen zijn laatste troef uit om de finale van 1B te halen en zo ook de kans om volgend seizoen naar eerste klasse te stijgen. COO Yorik Torreele praat over de noodzaak om de Great Old in eerste klasse te krijgen.

En zo groot lijkt die nu ook niet... "Promotie is geen absolute noodzaak. Maar het is wel onze ambitie om op een hoger niveau aan de slag te gaan. Het liefst zo snel mogelijk. De aanhang wil voetbal zien tegen betere ploegen, de spelers en de coach willen zich bewijzen tegen betere tegenstanders en het bestuur wil zich ook op een hoger niveau bewijzen en spelen in een vol stadion tegen Anderlecht en Club Brugge", zegt hij in GvA.

De ambitie is er natuurlijk absoluut. "We willen als club graag blijven evolueren. Dan moet je weer een nieuwe stap zetten. Maar de toekomst van Antwerp hangt niet af van 1A of 1B. Natuurlijk speelt ook het financiële plaatje mee, zoals de tv-rechten. Het zou ons weer wat meer ademruimte geven. Maar je moet ook niet overdrijven, want in 1A stijgt ook de loonmassa. Ooit staat Antwerp weer op het hoogste schavotje."