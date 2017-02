VIDEO: Ongelooflijke reportage over Russische hooligans die 'trainen' voor het WK

Foto: © photonews

Het wordt voor de Russische overheid geen makkelijke taak tijdens het WK 2018. Niet alleen de organisatorische beslommeringen moeten ze in het oog houden, maar ook hun eigen hooligans. Want die zijn serieus aan het trainen voor dat WK.

De BBC mocht een reportage draaien met enkele Russische hooligans. De verschillende 'firma's' zijn intussen al bezig zich aan het voorbereiden op de Siberische vlaktes...

De Russische hooligans zijn er zeker van dat de politie bepaalde leidinggevende stukken uit hun organisaties er zal uitpikken, maar daarnaast blijft de rest trainen. Ze spreken over hoe ze nooit in open ruimtes aanvallen, maar ook over de studie van hun tegenstander en hun tactiek... Dat belooft!