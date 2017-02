Van Meir zoekt geen excuses: "We zijn niet onthoofd" en "Anders verdient Antwerp het"

Foto: © photonews

Lierse heeft maar één taak morgennamiddag tegen Roeselare: winnen. De Pallieters hebben zelf in handen of ze de finale van 1B gaan spelen of niet. Anders wordt het bang afwachten wat Antwerp gaat doen in hun duel tegen Lommel United.

Eric Van Meir kende geen vlekkeloze voorbereiding. Deze week vertrok Ayub Masika nog naar China. "Uiteraard kwam het vertrek van Masika zwaar binnen, maar ik heb begrip voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor het financiële luik van de club. Het zou nog een pak erger zijn moesten bijvoorbeeld de spelers niet meer op tijd betaald worden in de maand mei", klinkt het bij Proximus 11.

"Bovendien past het in de filosofie van Lierse om jonge spelers te halen, ze beter te maken en ze uiteindelijk met meerwaarde te verkopen. Masika is daar een schoolvoorbeeld van. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom plots onthoofd zijn richting zondag. De flitsende Masika van voor Nieuwjaar hadden we al een paar weken niet meer gezien. We gaan zijn vertrek zo goed mogelijk proberen op te vangen."

Nog nooit een onverdiende kampioen gekend

Bij verlies en winst van Antwerp missen ze alsnog de finale. "Maar dan hebben ze het ook gewoon verdiend. Je kan dan beginnen rekenen en tellen en jezelf afvragen waar we het hebben laten liggen, maar dat doet niet ter zake", aldus Van Meir. "Ik heb nog nooit een onverdiende kampioen gekend. Ook in dit geval, mocht Antwerp het halen, dan is dat omdat ze dat verdiend hebben."