Van Holsbeeck wijst terecht naar Club Brugge: "Zij verspeelden toen de titel op die manier"

Anderlecht, AA Gent en Racing Genk verzekerden zich donderdag van de achtste finales in de Europa League. En ook die die ronde hebben de Belgische ploegen kans.

Gent of Genk gaat sowieso naar de laatste acht. En ook Anderlecht maakt een dikke kans tegen APOEL Nicosia. Maar er is ook een keerzijde van de medaille merkt Herman Van Holsbeeck op.

"De combinatie Europa League en play-off 1 is te zwaar", zegt de Anderlecht-manager in Het Nieuwsblad. "We willen allemaal kampioen worden om de 15 à 20 miljoen van de Champions League binnen te halen, maar dan moet je de Europa League bijna laten vallen. Club Brugge verspeelde twee jaar geleden al eens een titel op die manier."