APOEL-aanvaller De Camargo waarschuwt paars-wit: "We zijn van hetzelfde niveau als Anderlecht en Club Brugge"

Anderlecht trof met APOEL Nicosia een onaantrekkelijke, maar wel haalbare kaart in de achtste finales van de Europa League. Al ziet Igor de Camargo dat anders.

De voormalige aanvaller van onder meer KRC Genk en Standard is actief bij de Cypriotische eersteklasser. Hij ziet kansen voor zijn ploeg. "In België zouden we een topclub zijn. APOEL is van hetzelfde niveau als Anderlecht of Club Brugge", zegt De Camargo in Het Laatste Nieuws.

"We hebben in deze Europa League-campagne bewezen dat we iets in onze mars hebben. We hebben Athletic Bilbao uitgeschakeld, toch een subtopper uit Spanje. Ons team kan terugvallen op verschillende zeer ervaren mannen. Hopelijk speel ik tegen Anderlecht. Onze kansen zijn 50-50 denk ik", besluit de aanvaller die al elf keer scoorde alle competities meegerekend.