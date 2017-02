Kristinsson weet waar het schoentje knelt: "Dat blijft ons probleem"

Lokeren speelde een uur lang met een mannetje meer tegen Eupen, maar beet toch in het zand. Na de nederlaag was Runar Kristinsson erg ontgoocheld door de prestatie van zijn ploeg.

"Natuurlijk blijf je na deze wedstrijd met een slecht gevoel", achter. "Dit was een wedstrijd die we moesten winnen. Als je kijkt naar ons aantal doelkansen, dan moet de bal nog eens in de netten liggen. Maar ja, Van Crombrugge speelde een wereldwedstrijd. Hij pakte ballen die ik dacht dat hij nooit zou redden."

"Scoren blijft ons probleem. We scoren op stilstaande fases en penalty's, maar het is zo moeilijk op een andere manier te scoren", zegt de Lokeren-coach. "Als hun keeper dan nog eens alles pakt, dan is het moeilik om een wedstrijd te winnen. We speelden geen goede wedstrijd, maar hadden het geluk ook niet aan onze zijde."

Lokeren is al enkele wedstrijden gered, het was dus een partij zonder inzet voor de Waaslanders. "Dat is het probleem met deze competitie. Als je in de laatste vijf of zes wedstrijden gered bent, dan speel je voor niets. In play-off 2 willen we iedereen een kans geven. We zullen wel zien wat daar mogelijk is", besluit Kristinsson.