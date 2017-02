Louis Verstraete speelde als 17-jarige op Wembley en bleef kalm: "Zeggen dat het als in mijn achtertuin was, is overdreven, maar geen stress"

Louis Verstraete moest al snel in de tweede helft op Wembley de geblesseerde Brecht Dejaegere vervangen. De middenvelder leek niet van de wijs gebracht door het unieke decor.

"Het is zot natuurlijk, maar ik ben echt kalm kunnen blijven", aldus Verstraete achteraf. "Ik ben blij dat ik mijn zenuwen onder controle kon houden. Ik ga nu niet zeggen dat het zoals in mijn achtertuin was, dat is wat overdreven, maar eens je in je spel zit is die nervositeit weg, op de bank heb je meer stress."

Voor Verstraete ging het wel heel snel het voorbije jaar. "Vorig jaar kreeg ik bij de jeugd nog zeeën van tijd, dat was nu wel anders. Ik heb me vooral geconcentreerd op mijn duels. Ik probeerde nuttig te zijn voor de ploeg."

Ik ben altijd zo een kalme geweest -Louis Verstraete

Hij bleef er enorm rustig onder. "Ik ben altijd zo een kalme geweest." Zijn gsm stond wél roodgloeiend."Mijn gsm? Daar ga ik nog niet aan beginnen, dat is voor morgen. Ik heb mijn ouders al gehoord en gezien in het stadion. Ze zijn vree content."

Met heel wat sterren op het veld van Wembley voetballen, dat moet uniek zijn voor zo'n jonge kerel. "Dit is zo ongeveer mijn hoogtepunt van dit jaar. Het zal moeilijk zijn om er dit jaar nog over te gaan." Een shirtje bemachtigde hij niet. "Of ik gewisseld heb? Neen, ik ga mijn eigen shirt houden en inkaderen."