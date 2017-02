Mooi gebaar: Preud'homme met lof voor ... Gent, Genk en Anderlecht

Foto: © photonews

Michel Preud'homme zag zijn team bijzonder goed voetbal op de mat brengen tegen Zulte Waregem. De 5-0 loog er dan ook niet om. Toch was hij achteraf vol lof voor andere teams ook, een mooi gebaar.

Michel Preud'homme liet het op zijn persconferentie in Brugge na de 5-0 tegen Zulte Waregem niet na om ook even pluimen op de hoed te steken van enkele tegenstanders.

"Ik moet proficiat zeggen aan de drie teams die Europees een ronde verder zijn geraakt", klonk het bij de oefenmeester van blauw-zwart. "Dat is enkel goed voor het Belgische voetbal."

"Het bewijst dat het niveau in ons land toch in stijgende lijn is gegaan. We moeten daarom dus enkel blij zijn. Of ik blij was voor mezelf? Neen, wij hebben het inderdaad twee jaar geleden meegemaakt dat we ver gingen in Europa, maar het is gewoon goed dat we elk jaar een, twee of drie teams hebben die het goed doen in Europa."