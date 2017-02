Deze aanbiedingen legde Peter Maes na zijn ontslag bij KRC Genk naast zich neer

Peter Maes staat twee maanden na zijn vertrek bij KRC Genk open voor een nieuwe uitdagingen. Maar reeds kort na zijn ontslag bij de club uit de mijnstad kreeg de Limburgse coach verschillende aanbiedingen.

Daar ging Maes niet op in. "Er was interesse uit het Midden_oosten, maar ik heb het nooit concreet laten worden", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Ik wilde eerst tot rust komen, om daarna in een nieuw project te stappen."

De 52-jarige Maes gaat het liefst van al weer in België aan de slag en graag bij een topclub. Zo liet hij verstaan dat hij nog niet aan zijn plafond zit. (Dat leest u HIER)

De oefenmeester verbindt wel een belangrijke voorwaarde aan het nieuwe avontuur. "Ik zou het liefst een project starten met een volledige voorbereiding en bij een club met ambitie. Na mijn eerste ontslag ooit ben ik gebrand op eerherstel. Ik voel dat ik stilaan klaar ben. Mijn leven is voetbal, dat heb ik opnieuw ten volle beseft."