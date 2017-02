Peter Maes reageert voor het eerst op zijn ontslag bij KRC Genk: "Die verhalen zijn pertinent onwaar"

Op tweede kerstdag verraste KRC Genk door zijn coach Peter Maes aan de deur te zetten. Het ontslag van de Limburgse oefenmeester kwam er voor sommigen onverwacht, nu spreek hij voor het eerst over zijn onverwachte vertrek.

Twee maanden later heeft Maes zijn ontslag nog niet helemaal verteerd. "Ik heb het gevoel dat ze me iets hebben afgepakt", vertelt de oefenmeester in Het Nieuwsblad. "We hebben met de groep en de staf anderhalfjaar keihard gewerkt. De volgende maanden was het tijd om te oogsten. Maar dat werd me niet gegund. We waren nog op drie fronten actief."

De negende plaats in de stand gaf op 26 december echter de doorslag. "Ze vreesden dat ze play-off 1 zouden mislopen. Ik weet niet of dat veranderd is door mijn vertrek."

Verhalen

"Ik vind het moeilijk met verhalen die achteraf naar bovenzijn gekomen. Ik zou moe geweest zijn, op mijn ontslag hebben aangestuurd. Dat is pertinent onwaar. Ik zou ook niet kunnen werken in een topclub. Tja... Ik ben blij dat ik voor deze club heb mogen werken en zal als Limburger altijd supporter blijven. Maar in Genk zal je me niet snel zien, het doet nog te veel pijn."