Peter Maes is héél duidelijk over zijn 'Belgische' toekomst, en die ligt mogelijk bij een club uit de G5

Peter Maes is ondertussen twee maanden trainer af bij KRC Genk. De 52-jarige Limburger voelt zich weer klaar voor een nieuwe uitdaging, maar waar heeft hij zin in?

Na twee maanden waarin hij alles op een rijtje kon zetten, voelt Maes zich weer klaar voor de arbeid. In België. "Mijn toekomst ligt bij een ambitieuze club waarmee ik prijzen kan pakken", vertelt de oefenmeester in Het Laatste Nieuws. "Anders zat ik nu al in het buitenland."

Of hij dan naar een andere G5-club trekt? "Dat zullen we zien. Ik heb niet het gevoel dat ik in Genk aan mijn plafond zat. Ik wil mijn grenzen nog verleggen en het kriebelt. Ik ben klaar voor een nieuwe periode van tien jaar zonder ontslagen te worden", klinkt Maes vastberaden.