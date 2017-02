Kristinsson weet duidelijk al wat hem te doen staat bij Lokeren

Foto: © Photonews

Runar Kristinsson zette vrijdagnamiddag zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst met Sporting Lokeren. De IJslandse trainer blijft nu tot de zomer van 2019 en zal de club de komende maanden nog meer naar zijn hand zetten. Allereerst zal de kern een kwaliteitsinjectie krijgen.

“In deze groep zit zeker kwaliteit, maar ik wil niet verbergen dat we al gesproken hebben over een kwaliteitsinjectie. Dat zal nodig zijn, want de Belgische competitie is een moeilijke competitie waarin iedereen van iedereen kan winnen en verliezen. Spelers die met een klasseflits een partij kunnen beslissen, zijn dan ook gegeerd. Daar gaan we dus naar op zoek”, aldus Kristinsson.

De trainer van Lokeren stelt ook al een eerste doel voorop. “Bedoeling is volgend jaar minimum de linkerkolom te halen en, indien mogelijk, bij de eerste zes te komen. Ik ben blij met deze kans en zal tot het uiterste gaan om die te benutten.”