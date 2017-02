Standard betaalt bibbergeld, maar mag zich in de handen wrijven

Foto: © Louis Evrard

De vrouwen van Standard hebben een goede zaak gedaan met oog op de titel in de Super League. Maar op bezoek bij Heist betaalden ze wel flink wat bibbergeld.

In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht. Standard was baas boven baas en leidde de dans met 0-2 bij de koffie, met dank aan - wie anders - Sanne Schoenmakers.

Na de pauze kreeg Schoenmakers nog wel anderhalve kans, maar haar hattrick vervolledigen zat er niet in. Aan de overkant scoorde Standard wel, maar in eigen doel door Imke Courtois.

En zo werd het nog een 40-tal minuten bang afwachten, want Suenens wist nog de paal te viseren. De 2-2 kwam er niet en zo zijn de Rouchettes de winnaar van het weekend door het puntenverlies van Gent.