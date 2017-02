Eupen speelt een uur met zijn tienen, maar verzekert zich in stijl van van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League

Eupen had genoeg aan een gelijkspel genoeg om volgend seizoen opnieuw op het hoogste niveau uit te komen, maar het pakte zowaar de drie punten op het veld van Lokeren. Tien minuten voor tijd maakte Onyekuru het beslissende doelpunt. Nochtans speelden de bezoekers een uur met zijn tienen.

Voor Lokeren stond er nog weinig op het spel, Eupen had aan een puntje genoeg om mathematisch zeker te zijn van het behoud. Beide ploegen startten afwachtend, het was Lokeren dat pas na tien minuten voor het eerst kon dreigen. Skulason testte de vuisten van Van Crombrugge na een vrije trap, maar de Eupen-doelman stond pal.

Verder viel er in het eerste halfuur nauwelijks iets te noteren in wat toch wel een slaapwekkende en slappe vertoning van beide ploegen was. Net voor het halfuur viel er dan toch iets te beleven. Diallo ging fors door op de enkel van Straetman. Scheidsrechter Verboomen twijfelde niet en stuurde Diallo naar de kleedkamers. Eupen nog een uur met zijn tienen.

Maar de bezoekers bleven voetballen en een kleine tien minuten voor de rust vertaalde zich dat in een voorsprong. Ocansey kreeg te veel ruimte van de Lokerse defensie en knalde de bal heerlijk voorbij Copa, 0-1 voor de Panda's. De thuisploeg schoot dan toch wakker en enkele minuten later kreeg het een penalty.

Skulason werd in de zestien gehinderd door Wagué en Verboomen wees naar de stip. Specialist Maric faalde niet, al zat Van Crombrugge in de goede hoek. Lokeren bleef in de laatste vijf minuten voor de rust pressen en De Sutter kreeg nog dé kans op de 2-1. Van Crombrugge hield zijn ploeg recht en deed dat nog eens op een poging van Terki.

Na de pauze ging Lokeren op zoek naar de voorsprong. Schotjes van De Ridder en Skulason werden geblokt, maar op het uur hield opnieuw Van Crombrugge zijn team recht met een parade na een prima kans voor De Sutter. En de Eupense doelman bewees even later opnieuw zijn parade met een redding op het schot van Galitsios.

Kristinsson gooide met Ofkir - die zijn eerste speelminuten kreeg - en Martin vers bloed in de strijd. Behalve afstandsschoten van Persoons en Terki leverde dat weinig rendement op. Eupen probeerde wel mee te voetballen, maar dat leidde nauwelijks tot kansen.

Onyekuru doet het

Beide ploegen leken met nog tien minuten op de klok af te stevenen op een draw, maar plots mocht Onyekuru alleen op Copa af. De aanvaller bleef koelbloedig en liet Copa kansloos met een heerlijk opwippertje. Zowaar 1-2 in het voordeel van de bezoekers.

Lokeren probeerde wel, maar kon nog nauwelijks kansen creëren tegen een stug Eupen. Van Crombrugge hield in het absolute slot De Sutter toch nog van de 2-2. De bezoekers hielden de 1-2 voorsprong vast en mogen zich opmaken om volgend seizoen opnieuw een jaar op het hoogste niveau te spelen.