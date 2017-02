Topclub in de problemen: "Het zou een drama zijn voor het Belgisch voetbal"

Foto: © photonews

In Europa doen onze Belgische teams het wonderwel, met drie Belgische ploegen in de 1/8e finales van de Europa League. Maar in eigen land ...

In eigen land hebben Genk en Gent nog bijzonder veel werk om alsnog play-off 1 te halen. En zeker wat betreft de Buffalo's zou dat een enorm gemis zijn voor de eindstrijd.

Dat is althans de mening van ex-bondscoach Aimé Anthuenis. "Het zou een ramp zijn voor het Belgisch voetbal als ze de play-offs niet halen", geeft hij aan in De Zondag.

"Ze moeten er gewoon altijd bij zijn, al hebben ze nu geen enkele mogelijkheid meer. Tegen Moeskroen zou de Europese opdracht wel niet voor problemen mogen zorgen."