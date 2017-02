Stuivenberg kaart de Genkse problemen aan: "Onnodige vrije trappen, verloren duels en een extra kwaliteit die wij niet hebben"

Foto: © photonews

De efficiëntie zorgde zondag voor de afscheiding in Anderlecht-Racing Genk. Bij 1-0 lieten de Limburgers zich ringeloren op een stilstaande fase. Bij de 2-0 haalde Youri Tielemans net als vorige week verwoestend uit. En zo slinken de PO1-kansen van Albert Stuivenberg en zijn mannen.

Genk ken al een heel seizoen problemen met stilstaande fases. "Het gaat erom dat we geen onnodige vrije trappen moeten weggeven", reageerde coach Albert Stuivenberg na het verlies.

"Dat heeft ook te maken met onze manier van verdedigen. Want we weten dat Anderlecht een enorme kracht heeft om te scoren met het hoofd."

Tielemans heeft op zo'n moment weinig tijd nodig om na te denken - Albert Stuivenberg

Bij de 2-0 had Mathew Ryan dan weer geen verhaal op de kanonskogel, goed voor een snelheid van 123 kilometer per uur, van Youri Tielemans. Nochtans haalde de youngster vorige week al twee keer op gelijkaardige wijze uit.

"De twee duels die vooraf gaan aan de goal verloren we. Daar konden we de bal veroveren, maar dat verzuimden we. Tielemans heeft op zo'n moment weinig tijd nodig om na te denken. Op zo'n manier naar goal kunnen schieten is een extra kwaliteit. Daar ontbreekt het ons."