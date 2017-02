Kara back bij Anderlecht, Genk met de logische elf

Voor Racing Genk is het stilaan vijf voor twaalf in de strijd om play-off 1. De Limburgers maken zondagavond de moeilijke verplaatsing naar het Astridpark van Anderlecht.

Anderlecht is al zeker van deelname aan play-off 1 en kan zich permitteren om zijn twijfelachtige spelers te laten rusten. Kara Mbodji loopt er al zeker niet bij en ook Dennis Appiah zal ontbreken. Sofiane Hanni is wel fit, maar begint waarschijnlijk op de bank. Lukasz Teodorczyk pikte tegen Oostende dan weer zijn vijfde gele kaart op en is geschorst.

Hanni kan wel zijn 100ste wedstrijd in eerste klasse spelen. En Anderlecht kan zijn 13de wedstrijd zonder verlies op rij laten optekenen. Maar Genk zal er alles aan doen om het Astridpark te veroveren. Ook zij zitten met vertrouwen na het Europese verhaal en hebben niet veel keuze meer.

Supporteren voor Standard

Albert Stuivenberg kon vrijdag nog niet zeggen welke spelers beschikbaar zullen zijn na de zware weken, maar veel rust moeten de sterkhouders niet verwachten. Bij verlies kunnen ze Mechelen vijf punten zien weglopen en met nog twee wedstrijden hierna te gaan, zou dat een enorm zware dobber worden. Genk en Gent moeten beiden dus supporteren voor Standard.

