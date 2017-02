'Youri Purple Dynamite' doet het weer, Genkse kansen slinken dramatisch

Foto: © photonews

Anderlecht begon twijfelend aan de match tegen Racing Genk, maar daarna was de trein wel vertrokken. Kara scoorde het openingsdoelpunt en Tielemans verdubbelde de score met alweer een wereldgoal. Genk kan zijn play-off 1-ambities best voor een jaartje in de ijskast steken.

Het zal voor Uros Spajic nu ook wel duidelijk zijn: indien Kara Mbodji enigzins fit is, staat hij in de basis. De verdediger was verschrikkelijk vorige week in Oostende, maar dat werd toen geweten aan een spierblessure. Weiler kreeg groen licht om hem op te stellen en zoals alles wat de Zwitser dezer dagen aanraakt, verandert het in goud.

Uitgerekend Kara

Een duizendtal pootloze konijnen moeten er al rondlopen in en rond Anderlecht... Het is niet dat Anderlecht onderlag zoals in Sint-Petersburg of slecht was. Nee, het is gewoon over de keuzes die Weiler maakt dat we het hebben. Niemand had immers Kara aan de aftrap verwacht, maar wie maakte de 1-0 een tien minuten voor rust? Jawel, Kara... op assist van Tielemans. We wedden dat als Weiler Deschacht als doelman zet, dat hij er drie penalties uithaalt.

En de tegenstanders laten de kansen ook liggen. Net als Zenit en Oostende kreeg ook Genk de nodige mogelijkheden, maar Trossard en Samatta lieten wenkende doelkansen liggen. Malinovksyi testte even of de vuisten van Boeckx wel solide waren en kwam met een positief antwoord terug.

Er ontbrak de Limburgers vooraan iets, want het middenveld draaide wel goed. De flanken Trossard en Schrijvers kregen amper iets voor elkaar. Aan de overzijde had Anderlecht met Chipciu en Bruno trouwens hetzelfde probleem. Maar goed, Anderlecht dus op voorsprong bij de rust.

Geef die prijzen gewoon aan Tielemans

Je kan er tegenwoordig ook donder op zeggen dat Youri Tielemans nog met iets gaat uitpakken. Nog nooit kwam het talent van de middenvelder zo in de verf te staan als de laatste maanden. En ja, na de twee wereldgoals van vorige week op Oostende deed hij nu eens zijn eigen publiek kirren van plezier. Quasi identiek aan zijn goals vorige week, maar nu eens centraal. Wel even onhoudbaar... Een wereldgoal om de play-off-ambities van Genk helemaal te kelderen.

Misschien organiseren ze bij Anderlecht best de verkiezing voor goal en speler van de maand best niet en geven ze gewoon beide prijzen best aan Tielemans. Wat een vormcurve! Welke buitenlandse ploeg de laatste weken ook gekeken heeft, hun miljoenen zijn ze nu al opzij aan het zetten.

Voor Albert Stuivenberg en de zijnen was het verhaal wel over.

What a strike, what a strike... This kid is unreal. SAN YOURI 👏🏽 #RSCA pic.twitter.com/rQRs3LMToO — Sporting Anderlecht (@Sporting_AND) February 26, 2017

Genk speelt soms schitterend voetbal, maar het ontbreekt hen aan realisme en vooral ervaring. In moeilijke momenten staat er niemand op die de ploeg bij de hand neemt.