Anderlecht krijgt in de zomer bizarre transfer terug na mislukking in Italië

Anderlecht heeft dit seizoen héél veel van zijn zonen uitgezonden. Alhoewel, Sebastian De Maio kan je moeilijk een zoon noemen aangezien hij amper twee maanden bij paars-wit vertoefde vooraleer in dispuut met René Weiler te komen. Maar de twee zien elkaar mogelijk terug.

De Maio kon er niet tegen dat Weiler hem publiekelijk had aangepakt en maakte serieus bonje bij Anderlecht. Het bestuur zag geen andere keuze dan de verdediger onmiddellijk door te sturen. Fiorentina werd de oplossing, op uitleenbasis weliswaar.

Maar Il Corriero dello Sport meldt nu dat Fiorentina niet van plan is de aankoopoptie te lichten. Hij speelde amper vier matchen in de Serie A en één in de beker. De rijzige Franse verdediger moet in de zomer dus terugkeren naar Anderlecht, maar de vraag is wat ze daar met hem gaan aanvangen. De relatie met Weiler is immers verzuurd en een nieuwe club gaat zich niet zomaar aandienen.