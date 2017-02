Antwerp jent Lierse na winst in periode 2: "Lierse, Lierse, alles is voorbij"

Foto: © Voetbalkrant.com

Antwerp won van Lommel in allerijl en zag Lierse punten morsen tegen Roeselare. Reden genoeg dus voor een feestje tussen spelers en fans.

Een uitzinnige menigte was het, na de overwinning tegen Lommel. Alles was natuurlijk voorhanden om er een echte topavond van te maken. Lierse dat in laatste instantie punten kwijtspeelde, The Great Old die pas in minuut 90 zelf scoorde ...

En dus kwam er heel veel emotie los. Onze reporter ter plaatse ging zich helemaal in het feestgedruis mengen en kwam met mooie beelden terug.

Daarbij ook een serieus prikje naar Lierse, dat in extremis dus naast promotie greep - ook al waren zij veruit de meest regelmatige ploeg als we beide periodes zouden optellen.