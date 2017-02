Laatste kans voor Antwerp: "Geruchten? Worden verspreid door kwaadaardige figuren"

Antwerp speelt zondag zijn laatste troef uit om de finale van 1B te halen en zo ook de kans om volgend seizoen naar eerste klasse te stijgen. Maar deze week waren er ook weer geruchten in verband met de licentie. Weegt dat op de groep?

"Die geruchten? Die worden verspreid door kwaadaardige figuren", is COO Yorik Torreele erg duidelijk in Gazet van Antwerpen. "We staan er gewoon beter voor dan vorig seizoen."

"De continuïteit is verzekerd en gegarandeerd, maar we zijn er natuurlijk nog niet. We hebben de ambitie om een niveau hoger aan de slag te gaan, maar het moet dit seizoen nog niet per se."