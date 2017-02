Boeckx onthult wie de hardste trap heeft bij Anderlecht

Foto: © photonews

Zijn ploegmaats beginnen er stilaan gewend aan te geraken dat Youri Tielemans met een wondermooie goal uitpakt tijdens een match. Frank Boeckx grapte vorige week al dat hij ruimte zag voor verbetering. "Toen hij hoorde dat ik moest praten, zei hij dat ik maar moest zwijgen over de minpunten."

Boeckx is natuurlijk altijd in voor een grapje. "Tielemans doet dat op training ook hoor. Wie de hardste trap heeft? Ik denk Youri wel, maar Leander heeft ook een hele goeie hoor. Dat die niet zoveel scoort? Dat zeg jij, maar op training zie ik die ballen vlotjes binnenvliegen hoor", lachte Boeckx.

Voor de doelman mag de huidige vorm van Tielemans nog wat aanhouden. Het voetbal van Anderlecht kan ook thuis nu weer verzorgd worden. "En daarvoor moeten we de club danken. Met de nieuwe grasmat kunnen we weer eens een bal terugspelen zonder risico. En Youri kan er enkel ook van profiteren."

Als Brugge een fout maakt...

Persoonlijk oogst Boeckx ook succes. Hij grossiert immers in clean sheets... "Dat is altijd leuk voor een keeper, maar niet het belangrijkste. Zeven op dertien matchen is wel een leuke statistiek om mee naar huis te nemen."

Anderlecht kan tegenwoordig ook goed met de druk om, want ze moeten steeds na Club Brugge spelen. "Dat zorgt wel voor wat druk omdat ze de laatste tijd ook alles winnen. Maar als ze een fout maken, zal ons dat ook motiveren", aldus Boeckx.