Coryn scoort, ook goed nieuws voor Wullaert en Yüceil

Diverse Flames in het buitenland kwamen op zondag in actie. Wij lijsten maar wat graag even de resultaten van deze wedstrijden op.

Tessa Wullaert haalde met Wolfsburg de sloophamer boven bij Leverkusen: 1-8. Onze landgenote werd op het uur gewisseld voor Hansen en scoorde voor een keertje niet.

In de Ligue 1 had Janice Cayman op zaterdagnamiddag de topper al verloren van Lyon met 0-3, op zondag was er wél goed nieuws vanop het Belgische front. Sara Yüceil stond in de basis bij Marseille en won met 1-3 bij hekkensluiter Metz. Marseille schuift naar plekje vier in de stand.

De Ligue 2 leverde een belangrijke zege op voor Jana Coryn, Silke Demeyere en Maud Coutereels. Coryn opende de score in minuut 91 en het werd zelfs nog 0-2.