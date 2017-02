En toen deed Nainggolan dit!

Foto: © photonews

Terwijl er in de Jupiler Pro League drie belangrijke duels op het programma staan, wordt er ook in de rest van Europa gevoetbald. Feyenoord - PSV, Tottenham - Stoke en nog veel Belgen in het buitenland.

Engeland

In de Europa League tegen AA Gent zorgde hij nog voor een eigen doelpunt, maar afgelopen weekend was hij wel bij de les in de FA Cup en ook dit weekend deed hij het weer fan-tas-tisch.

Drie goals en een assist en dat allemaal in de eerste 45 minuten van de wedstrijd, je moet het maar kunnen. Zes goals zo in een week voor Kane, die toch wel mag trots zijn. Alli scoorde nog voor de pauze de 4-0 op aangeven van Kane. Minpuntje? Toby Alderweireld moest mankend het veld verlaten. In de tweede helft werd niet meer gescoord.

Italië

Palermo en Sampdoria openden de speelzondag in de Serie A. Dennis Praet mocht in de basis beginnen en speelde 83 minuten mee, toen stond zijn ploeg nog 1-0 in het krijt. Quagliarella wiste in de slotminuut de penaltygoal van Nestorovski nog uit.

Later op de dag maakte Radja Nainggolan hét doelpunt van de week misschien wel. Geniet hier gewoon even mee van dit wonderlijke doelpunt van de middenvelder.

Nederland

Feyenoord won de topper van PSV. Het kwam op voorsprong via Toornstra, zag de bezoekers nog even op gelijke hoogte komen via Pereiro maar won finaal met dank aan van der Heijden.

Spanje

Het is vooral uitkijken naar de topper tussen Atlético Madrid en Barcelona, maar Espanyol won alvast ruim van Osasuna.

{INSERT_MATCHES_TODAY}